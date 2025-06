Aschersleben/MZ - Wer aus Aschersleben kommend auf der Ermslebener Straße in Richtung Kreisverkehr an der B 185 fährt, sieht rechter Hand zunächst einmal nichts Besonderes – so scheint es. Dabei verbirgt sich auf dem Acker ein echtes Kunstwerk und eine Attraktion, die ab dem 5. Juli viele Ausflügler anlocken soll: ein Maislabyrinth, und zwar am Mittelpunkt der Kommunen Aschersleben, Seeland, Arnstein und Falkenstein/Harz.

