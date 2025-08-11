Vom Klassenzimmer ins Schloss: Lisa Schwarz tauscht den Schuldienst gegen die Verwaltung und setzt jetzt auf innovative Ideen für das Ehrenamt im Saalekreis. Sie plant mehr Vernetzung, neue Förderwege und will gezielt junge Menschen für Vereinsarbeit begeistern.

Wie eine junge Quereinsteigerin das Ehrenamt im Saalekreis neu aufstellen will

Schloss statt Schule: Lisa Schwarz entschied sich nach dem Referendariat für eine Karriere jenseits des Klassenzimmers.

Merseburg/MZ. - Lisa Schwarz hätte ab kommender Woche auch in der Schule sein können. Gymnasiasten unterrichten. Schließlich hat die 29-Jährige Spanisch und Biologie auf Lehramt studiert. Und abgeschlossen. Doch statt in die Schule geht Schwarz seit April ins Merseburger Schloss: „Ich bin Quereinsteigerin in die Verwaltung“, sagt die neue Ansprechpartnerin für Vereine und Ehrenamtler im Saalekreis.