Messerattacke in Halle Messerfrau aus Halle spricht von Notwehr: Was spielte sich in der Silberhöhe wirklich ab?

Immer mehr Details werden über die Bluttat von der Silberhöhe bekannt. Auch die genauen Umstände des Todes wurden durch eine Obduktion geklärt. Wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist und was die Staatsanwaltschaft und die Tatverdächtige sagen.