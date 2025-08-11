weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tödliche Messerattacke in Halle: Beschuldigte spricht von Notwehr

Immer mehr Details werden über die Bluttat von der Silberhöhe bekannt. Auch die genauen Umstände des Todes wurden durch eine Obduktion geklärt. Wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist und was die Staatsanwaltschaft und die Tatverdächtige sagen.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 11.08.2025, 17:37
Hier wird die Tatverdächtige Steffi K. von Polizeibeamten abgeführt. Das T-Shirt ist blutverschmiert.
Hier wird die Tatverdächtige Steffi K. von Polizeibeamten abgeführt. Das T-Shirt ist blutverschmiert. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Nach der tödlichen Messerattacke am Samstagabend in der Silberhöhe gibt es neue Details zum Tatgeschehen.