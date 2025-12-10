weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neues Café in Halle: „Treppe“ will gemütliches Wohnzimmer sein

Zuwachs in Halles Gastro-Szene Neu in der Luwu: „Treppe“ als gemütliches Wohnzimmer am Rande des Paulusviertels

Klein und gemütlich: In der Ludwig-Wucherer-Straße gibt es mit der „Treppe“ ein neues gastronomisches Angebot - nicht nur für Bewohner des Paulusviertels in Halle. Was Gäste in dem neuen Lokal erwartet und auf welche Eröffnungsspecials man sich freuen kann.

Von Katja Pausch Aktualisiert: 10.12.2025, 14:15
Klein und gemütlich: Die Wendeltreppe ist Namensgeber für das neue Lokal in der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle. Betreiber Philipp Helbig will seinen Gästen in der „Treppe“ ein echtes Wohnzimmer-Feeling bescheren. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Noch versperren Vorhangfolien an den Fenstern die Sicht nach drinnen. Doch schon bald öffnen sich die Türen zu einem neuen Lokal in Halles Ludwig-Wucherer-Straße. Zwischen „Eis-Dealer“ und der Postfiliale in der Luwu, die sich längst zu einer weiteren Kneipenmeile der Stadt gemausert hat, lädt ab der kommenden Woche die „Treppe“ zum Verweilen und Genießen ein.