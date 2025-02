Eis essen in Halle Neue Sorten und Preise - „Eisdealer“ in Halle startet in Saison

Christian Mühlhausen vom „Eisdealer“ an der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle verrät, was das Lieblingseis der Kunden ist, welche ausgefallenen Sorten es gibt und was die Kugel 2025 kostet.