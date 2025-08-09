In der Silberhöhe in Halle ist eine Frau nach einem Messerangriff an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich am Samstagabend, eine Tatverdächtige wurde festgenommen.

Tödliche Messerattacke in Halle: Frau nach Messerangriff in der Silberhöhe gestorben

Die tatverdächtige Frau wurde noch vor Ort von der Polizei in der Hermann-Heidel-Straße in Halle festgenommen.

Halle (Saale)/MZ - Die schwer verletzte Frau, die nach einer Messerattacke im Stadtteil Halle-Silberhöhe in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist am späten Samstagabend gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 17.50 Uhr in der Hermann-Heidel-Straße.