  4. Angriff mit Messer in Halle: Schwere Messerattacke in der Silberhöhe in Halle – Frau schwebt Lebensgefahr

In der Herrmann-Heidel-Straße in der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. Eine Frau wurde reanimiert und schwebt in Lebensgefahr.

Von Marvin Matzulla Aktualisiert: 09.08.2025, 19:42
In der Silberhöhe in Halle kam es wegen einer Messerattacke zu einem Großeinsatz der Polizei. Eine Frau mit blutverschmierter Kleidung wurde festgenommen.
Halle (Saale)/MZ - In der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. In der Hermann-Heidel-Straße soll eine Frau nach MZ-Informationen einer anderen Frau mit einem Messer schwere Stichverletzungen zugefügt haben.