Angriff mit Messer in Halle Schwere Messerattacke in der Silberhöhe in Halle – Frau schwebt Lebensgefahr
In der Herrmann-Heidel-Straße in der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. Eine Frau wurde reanimiert und schwebt in Lebensgefahr.
Aktualisiert: 09.08.2025, 19:42
Halle (Saale)/MZ - In der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. In der Hermann-Heidel-Straße soll eine Frau nach MZ-Informationen einer anderen Frau mit einem Messer schwere Stichverletzungen zugefügt haben.