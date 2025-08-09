In der Herrmann-Heidel-Straße in der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. Eine Frau wurde reanimiert und schwebt in Lebensgefahr.

In der Silberhöhe in Halle kam es wegen einer Messerattacke zu einem Großeinsatz der Polizei. Eine Frau mit blutverschmierter Kleidung wurde festgenommen.

Halle (Saale)/MZ - In der Silberhöhe kam es am Samstagabend zu einer schweren Messerattacke. In der Hermann-Heidel-Straße soll eine Frau nach MZ-Informationen einer anderen Frau mit einem Messer schwere Stichverletzungen zugefügt haben.