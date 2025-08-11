Freizeit im Harz Hat das Bergschwimmbad Altenbrak eine Zukunft?
2022 war die bislang letzte Saison, in der das Bergschwimmbad in Thales Ortsteil Altenbrak geöffnet hatte. Was es braucht, um wieder starten zu können.
Altenbrak/MZ/son. - Es ist die dritte Saison, in der das Bergschwimmbad Altenbrak geschlossen ist. Gründe, warum es 2023 nicht wieder den Betrieb aufnahm, waren unter anderem immense Schäden an der Beton-Fliesen-Konstruktion des Beckens und technische Mängel etwa an Filterbehältern, die das Gesundheitsamt angegeben hatte. Das ernüchternde Fazit damals: Das Bad bleibt vorerst geschlossen, einen möglichen Weiterbetrieb schafft die Stadt Thale bzw. ihre Tochtergesellschaft, die Bodetal Tourismus GmbH (BTG), nicht ohne Hilfe.