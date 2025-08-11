2022 war die bislang letzte Saison, in der das Bergschwimmbad in Thales Ortsteil Altenbrak geöffnet hatte. Was es braucht, um wieder starten zu können.

Altenbrak/MZ/son. - Es ist die dritte Saison, in der das Bergschwimmbad Altenbrak geschlossen ist. Gründe, warum es 2023 nicht wieder den Betrieb aufnahm, waren unter anderem immense Schäden an der Beton-Fliesen-Konstruktion des Beckens und technische Mängel etwa an Filterbehältern, die das Gesundheitsamt angegeben hatte. Das ernüchternde Fazit damals: Das Bad bleibt vorerst geschlossen, einen möglichen Weiterbetrieb schafft die Stadt Thale bzw. ihre Tochtergesellschaft, die Bodetal Tourismus GmbH (BTG), nicht ohne Hilfe.