Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird teils ungemütlich. Am Donnerstag drohen heftige Gewitter mit schweren Sturmböen, Hagel und Starkregen. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt endet der Juni mit teils heftigen Wetterkapriolen. Am Donnerstag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich zu heftigen Gewittern kommen. Dabei sind Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich.

Wetterdienst erwartet leichten Regen in der Altmark am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Der Donnerstag startet stark bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von bis zu 30 Grad. Besonders ab dem frühen Nachmittag drohen kräftige Gewitter und Unwetter. Auch heftiger Starkregen von 30 Litern pro Quadratmeter in nur kurzer Zeit, bis zu zwei Zentimeter großer Hagel und Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 105 km/h werden erwartet. In der Nacht zu Freitag bleibt es stark bewölkt. Auch Gewitter werden wieder vorausgesagt. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zwölf Grad ab.

Am Freitag wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab Nachmittag ab. Zunächst regnet es bis Mittag noch vereinzelt und es bleibt anfänglich stark bewölkt. Am Vormittag regnet es noch vereinzelt. Ab Nachmittag bleibt es weitgehend trocken bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad in Sachsen-Anhalt. Auf dem Brocken herrschen Sturmböen. In der Nacht zu Samstag bleibt es niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zehn Grad ab.

Gewitter: Gefahr durch Unwetter mit Starkregen und Hagel in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Am Samstag selbst kommt der Sommer zurück nach Sachsen-Anhalt. Nur in der Altmark bleibt es mitunter stark bewölkt. Es wird bei Temperaturen von bis zu 30 Grad richtig heiß. Der Wetterdienst rechnet mit kaum Niederschlag. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu 14 Grad ab.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken erneut ab, es bleibt bei Temperaturen von bis zu 32 Grad niederschlagsfrei. In der Nacht zu Montag sinken die Tiefstwerte auf bis zu 14 Grad ab.