Klein und gemütlich: In der Ludwig-Wucherer-Straße gibt es mit der „Treppe“ ein neues gastronomisches Angebot - nicht nur für Bewohner des Paulusviertels. Was Gäste in dem neuen Lokal erwartet und auf welche Eröffnungsspecials man sich freuen kann.

Neu in der Luwu: „Treppe“ als gemütliches Wohnzimmer am Rande des Paulusviertels

Klein und gemütlich: Die Wendeltreppe ist Namensgeber für das neue Lokal in der Luwu. Betreiber Philipp Helbig will seinen Gästen in der „Treppe“ ein echtes Wohnzimmer-Feeling bescheren.

Halle (Saale)/MZ. - Noch versperren Vorhangfolien an den Fenstern die Sicht nach drinnen. Doch schon bald öffnen sich die Türen zu einem neuen Lokal in Halles Ludwig-Wucherer-Straße. Zwischen „Eis-Dealer“ und der Postfiliale in der Luwu, die sich längst zu einer weiteren Kneipenmeile der Stadt gemausert hat, lädt ab der kommenden Woche die „Treppe“ zum Verweilen und Genießen ein.