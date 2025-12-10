Adventsmarkt an der Grundschule Osterfeld Tombola, Waffeln und Co. - worauf sich Besucher freuen können
Die Osterfelder Grundschule lädt am Freitag, dem 12. Dezember, zu einem Adventsmarkt ein. Was in diesem Jahr anders ist und was das mit einem neu gegründeten Verein zu tun hat.
Osterfeld/MZ. - Im Zwei-Raum-Gebäude der Osterfelder Grundschule stapeln sich liebevoll eingepackte Weihnachtsgeschenke. „Wir wissen selber nicht, was drin ist. Die Geschenke sind für die Tombola zu unserem Adventsmarkt. Ich bin dankbar und überwältigt von dem, was zusammengekommen ist“, sagt Nadine Gärtner.