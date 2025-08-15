Frau aus Wittenberg wird des Totschlags beschuldigt. Ihre Zwillinge sind im November des vergangenen Jahres in Müllsäcken gefunden worden. Die Verhandlung hat jetzt begonnen.

Hat Wittenbergerin eigene Kinder getötet? Was die Mutter vor Gericht sagt

Wittenberg/Dessau/MZ. - Die Frau aus Wittenberg, deren frisch geborene Zwillinge im November vergangenen Jahres tot in Müllsäcken in der Badewanne ihrer Wohnung gefunden wurden, steht seit Freitag in Dessau vor Gericht. Angeklagt ist sie wegen Totschlags.