  4. Vandalismus in Bernburg: Bernburger Stadtpark: „Alte Bibel“-Schriftzug wird erneut Ziel von Vandalen

Auf der Alten Bibel muss der Buchstabe T in dem markanten Schriftzug wegen Schäden entfernt werden. Die Bernburger Stadtverwaltung hat die Reparatur bereits in Auftrag gegeben.

Von Nataliia Laptieva 22.10.2025, 06:00
Aufgrund von Vandalismus musste ein Buchstabe im „Alte Bibel“-Schriftzug entfernt werden.
Aufgrund von Vandalismus musste ein Buchstabe im „Alte Bibel“-Schriftzug entfernt werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ - Den aufmerksamen Spaziergängern und Besucher der Stadt Bernburg ist diese Unstimmigkeit womöglich bereits aufgefallen: Seit vergangenem Freitag fehlt in dem markanten Schriftzug des Stadtparks „Alte Bibel“ der Buchstabe T. Lediglich „Al...e Bibel“ prangt nun für Passanten weithin sichtbar in Richtung der Saale.