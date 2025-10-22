Auf der Alten Bibel muss der Buchstabe T in dem markanten Schriftzug wegen Schäden entfernt werden. Die Bernburger Stadtverwaltung hat die Reparatur bereits in Auftrag gegeben.

Bernburger Stadtpark: „Alte Bibel“-Schriftzug wird erneut Ziel von Vandalen

Aufgrund von Vandalismus musste ein Buchstabe im „Alte Bibel“-Schriftzug entfernt werden.

Bernburg/MZ - Den aufmerksamen Spaziergängern und Besucher der Stadt Bernburg ist diese Unstimmigkeit womöglich bereits aufgefallen: Seit vergangenem Freitag fehlt in dem markanten Schriftzug des Stadtparks „Alte Bibel“ der Buchstabe T. Lediglich „Al...e Bibel“ prangt nun für Passanten weithin sichtbar in Richtung der Saale.