Wegen spontaner Dreharbeiten kann der Auftritt von Johannes Hallervorden erst am 27. September stattfinden. Was bis dahin anderweitig in der Event-Weinschmiede los sein wird.

Talkabend mit Johannes Hallervorden in Reuden wird verschoben: Was das für Käufer bedeutet

Reuden/MZ. - In der „Event-Weinschmiede“ von Edelfried Schimmel wird normalerweise nichts dem Zufall überlassen – außer vielleicht der Terminkalender von Fernsehprominenz. Denn eigentlich hätte Schauspieler Johannes Hallervorden an diesem 19. Juni in Reuden auf der Bühne stehen sollen. Doch weil er kurzfristig für Dreharbeiten zum 90. Geburtstag seines Vaters Dieter „Didi“ Hallervorden gebraucht wird, musste der Abend verschoben werden – und zwar auf den 27. September. Der Gastgeber nimmt es gelassen. Er sagt: „Ich hätte ihn natürlich gern wie angekündigt empfangen, aber wir sind froh, dass er überhaupt kommt.“ Bereits verkaufte Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, betont Schimmel.

Trotz der Terminänderung läuft das Veranstaltungsjahr in der Reudener „Weinschmiede“ auf vollen Touren. Ein Blick in den Kalender zeigt: Die kommenden Monate haben einiges zu bieten. So wird bereits am 12. Juli zur 22. Weinsommernacht in den „Schimmlischen Garten“ eingeladen. Diesmal führen das Winzerehepaar Ulrike und Johannes Obenauer aus Rheinhessen durch die Weinverkostung. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Band „Frox“, für das leibliche Wohl sorgt Fleischermeister Mario Kirchhof aus Radis. Und wie gewohnt bleibt noch Platz für eine „kulturelle Überraschung mit Special Guest“. Die Anmeldung ist bis 30. Juni möglich, der Eintritt liegt bei 44,50 Euro pro Person.

Nicht weniger gesellig wird es am 8. August beim 7. Barbecue im Garten. Grillmeister „Rudy“ von Weber Grill Deutschland übernimmt erneut den Rost und zeigt, wie man Fleisch, Fisch und Gemüse stilvoll zubereitet. Das Event beginnt um 18 Uhr und funktioniert nach dem beliebten Mitmach-Prinzip: gemeinsam vorbereiten, gemeinsam grillen, gemeinsam genießen. Für 99 Euro pro Person ist alles inklusive – vom Winzersekt über Wein, Bier und Spirituosen bis hin zum Grillgenuss.

Ein Klassiker unter den Schimmel-Veranstaltungen ist auch die Weinreise, die in diesem Jahr bereits zum fünften Mal stattfindet. Vom 18. bis 21. September geht es mit dem Bus nach Rheinhessen – in das größte Weinanbaugebiet in Deutschland – mit Stopps bei zwei Weingütern, einer Schifffahrt und einem kulinarischem Verwöhnprogramm in der Sterne-Gastronomie, informiert Schimmel.

Was nach September kommt? Auch dafür gibt es schon Pläne. Im Dezember steht mit der Musikrevue „Stringeling...“ die nächste festliche Veranstaltung auf dem Programm – mit der Sängerin „Lilli“ als weihnachtlichem Bühnenhighlight, geht aus dem Veranstaltungskalender des Reudeners hervor.

Für alle Veranstaltungen wird eine Voranmeldung benötigt. Diese kann entweder per Mail an [email protected] oder aber telefonisch unter der 0172/5 32 08 37 getätigt werden, teilt Schimmel mit.