Im Barockschloss der Unstrutgemeinde haben die Dreharbeiten zum Film „Lottery“ begonnen. Welche Anleihen Regisseurin Rebecca Panian aus der Schweiz am Kinoklassiker „Die zwölf Geschworenen“ nimmt.

In Gleina wird die Welt gerettet: Filmdreh im Schloss mit Schauspielerin aus Kölner „Tatort“

Regisseurin Rebecca Panian (2.v.r.) und die etwa aus der Kölner „Tatort“-Folge „Familien“ bekannte Schauspielerin Anke Beermann (3.v.r.) bei Proben.

Gleina - In Gleina wird gegenwärtig die Menschheit gerettet – hoffentlich! Im Barockschloss der Unstrutgemeinde haben in dieser Woche die Dreharbeiten zu dem Film „Lottery“ begonnen, in dem es um nicht weniger als die Rettung der Menschheit geht.