Cornelius Franz aus Lettewitz im Saalekreis lebt ein Doppelleben als Lehrer und gefeierter Tüftler. Mit Wortuhren, beweglichen Lampen und Bausätzen aus seiner DKM Kreativwerkstatt begeistert er Bastler in aller Welt.

Blick in die Werkstatt eines Spielzeugmachers: Cornelius Franz aus Lettwitz setzt auf moderne Technik bei der Spielzeugherstellung und übernimmt auch Auftragsarbeiten wie CNC-Fräsen oder Laser-Cutting.

Wettin-Löbejün/MZ. - Hinter einer historischen Mauer in Lettewitz (Wettin-Löbejün) liegt das Zuhause des Spielzeugmachers Cornelius Franz und seiner Familie. In seinem Reich hat der Tüftler vielem seinen Stempel aufgedrückt – ganz im Zeichen von Individualität, Originalität und Einfallsreichtum.