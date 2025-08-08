Dynamit auf Rädern Wer das Team hinter der deutschlandweit bekannten Stuntshow ist
Die Autostuntshow „Dynamit auf Rädern“ kommt nach Günthersdorf und Merseburg. Was die Besucher erwartet und wer das Team ist, das dahintersteckt.
Aktualisiert: 08.08.2025, 13:44
Günthersdorf/Merseburg/ MZ. - „100 Minuten Action, Speed und Nervenkitzel vom Motorrad bis zum bemannten Todessturz vom Autoteleskopkran“, lautet der Slogan für die Autostuntshow „Dynamit auf Rädern“. „Weil inhaltlich ist querbeet alles und für jeden etwas dabei“, erklärt Sabrina Korth.