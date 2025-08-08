Dynamit auf Rädern Wer das Team hinter der deutschlandweit bekannten Stuntshow ist

Die Autostuntshow „Dynamit auf Rädern“ kommt nach Günthersdorf und Merseburg. Was die Besucher erwartet und wer das Team ist, das dahintersteckt.

Wer das Team hinter der deutschlandweit bekannten Stuntshow ist

Stunts mit Pkw, Motorrädern, Lkw und Monstertrucks begeistern die Zuschauer bei der Show.

Günthersdorf/Merseburg/ MZ. - „100 Minuten Action, Speed und Nervenkitzel vom Motorrad bis zum bemannten Todessturz vom Autoteleskopkran“, lautet der Slogan für die Autostuntshow „Dynamit auf Rädern“. „Weil inhaltlich ist querbeet alles und für jeden etwas dabei“, erklärt Sabrina Korth.