Peißen/MZ. - Monster-Trucks, Auto-Überschläge, Feuer-Stunts und Motorcross – im August und September kommt das Stunt-Event „Dynamit auf Rädern“ nach Peißen. Jeweils am 24. und 31. August sowie am 7. September findet die zweistündige Show ab 11 Uhr am Halle Center Peißen statt.

Fünf gewaltige Monster-Trucks lassen die Erde beben, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Auch einen „Todessturz“ aus 35 Metern Höhe wird es geben. Bekannt ist das Event unter anderem aus dem Fernsehen. „Auto und Motorsport-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten“, so der Veranstalter. Erstmalig mit dabei ist der „Thunderstruck“, ein Monstertruck der in den USA und anderen Teilen der Welt für seine hohen Sprünge und das Zerstören von Hindernissen bekannt ist. „Der Name selbst evoziert Bilder von Gewalt, Energie und einer Explosion von Kraft.“

Eine Stunde vor Beginn öffnet die Tageskasse. Erwachsene zahlen 30 Euro, Kinder 25 Euro.