Ferien wie aus dem Bilderbuch: Kinder aus Harkerode erleben auf Rügen Sonne, Meer und ein Abenteuer auf dem Forschungsschiff „Capella“. Heimleiter Fricke erzählt, warum diese Reise besonders war.

Die Kinder aus dem Kinderheim Harkerode waren während der Sommerferien 2025 auf der Ostseeinsel Rügen und dort auch an Bord eines Schiffes. Dort durften sich die Kleinen, begleitet von Heimleiter Torsten Fricke (2. v. li.) auch mal in den Kapitänsstühlen auf der Brücke niederlassen.

Harkerode/MZ - Heimleiter Torsten Fricke ist selbst ganz begeistert, wenn er über dieses besondere Ferienerlebnis der Harkeröder Kinder berichtet. Wie muss das dann erst für die Mädchen und Jungen gewesen sein? Fricke lacht. „Die haben auf jeden Fall was zu erzählen, wenn sie in der Schule nach ihren Ferienerlebnissen gefragt werden.“ Aber der Reihe nach.