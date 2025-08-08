Amy Hanten (21) aus Harzgerode hat Fibröse Dysplasie. Über die Jahre wurden die Schmerzen immer schlimmer, die Einschränkungen größer. Schon einige Träume musste sie deshalb begraben. Doch es sind nicht nur die gesundheitlichen Beschwerden, die ihr zu schaffen machen.

„Man sieht es mir nicht an“ – Amy (21) aus Harzgerode über das Leben mit unsichtbarer Krankheit

Amy Hanten sieht sich nicht gern auf Fotos. Sie hat Fibröse Dysplasie. Die Erkrankung schränkt das Leben der 21-Jährigen stark ein.

Harzgerode/MZ. - Sie wollte ihr Abitur machen, in einem wunderschönen Kleid den Abschluss ihrer Schullaufbahn feiern und Lehramt studieren. „Das war mein Traum“, sagt Amy Hanten, „aber es ging einfach nicht.“ Als für ihre ehemaligen Mitschüler im vergangenen Jahr die heiße Prüfungsphase begann, unterzog sich die heute 21-jährige Harzgeröderin einer schweren Operation am Kopf.