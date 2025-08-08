weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Seit 66 Jahren in ein und derselben Wohnung: „Lottogewinn“ und Paradies für 36 DDR-Mark: Was Karsdorfer Ex-Zementwerker bis heute in seinem Wohnblock hält

Der inzwischen 93-jährige Karl Kuhnke gehörte 1959 zu den allerersten Mietern in den seinerzeit errichteten Wetzendorfer Neubaublöcken. Was sich während 66 Jahren in ein und derselben Wohnung alles verändert hat.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 08.08.2025, 20:04
Karl Kuhnke sitzt im Wohnzimmer der Wohnung, in der er seit 66 Jahren lebt. Da, wo im Hintergrund ein Sessel steht, befand sich früher ein Kachelofen. (Foto: Andreas Löffler)

Wetzendorf - Für eine Geschichte wie die nun folgende drängt sich eine Überschrift à la „Der letzte Mohikaner“ förmlich auf.