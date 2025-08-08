Seit 66 Jahren in ein und derselben Wohnung „Lottogewinn“ und Paradies für 36 DDR-Mark: Was Karsdorfer Ex-Zementwerker bis heute in seinem Wohnblock hält

Der inzwischen 93-jährige Karl Kuhnke gehörte 1959 zu den allerersten Mietern in den seinerzeit errichteten Wetzendorfer Neubaublöcken. Was sich während 66 Jahren in ein und derselben Wohnung alles verändert hat.