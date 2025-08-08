Wenn die Beteiligten nicht miteinander, sondern nur übereinander reden, ist ein Scheitern vorprogrammiert. Auch wenn beide Seiten nachvollziehbare Gründe für ihre Begehren haben.

Es ist das Einfache, das so schwer zu machen ist. Man spricht übereinander, aber eben nicht miteinander. Seien wir ehrlich: Wären wir der Tretbootverleiher – wir wären auch sauer, wenn der Ortschaftsrat unseren schönen Erweiterungsplänen einen Strich durch die Rechnung machen würde. Wären wir aber der Ortschaftsrat, würden wir der „schleichenden Ausdehnung“ auch einen Riegel vorschieben wollen.