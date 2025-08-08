In Dessau wurde eine Rentnerin vermisst. Am Abend gab es Entwarnung.

Dessau/MZ. - Eine in Dessau-Roßlau vermisste 87-jährige Rentnerin ist wieder aufgetaucht. Das hat am Freitagabend, 8. August, die Polizei bekanntgegeben.

Diese hatte gegen 21.30 Uhr eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet - und konnte kurz vor 23 Uhr schon wieder Entwarnung geben. „Die Vermisste konnte in den Abendstunden durch die Polizei vor der Pflegeeinrichtung wohlbehalten angetroffen werden“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Die Seniorin war zuvor letztmalig am Freitag gegen 13 Uhr in einer Pflegeeinrichtung in der Tornauer Straße in Dessau gesehen worden und galt seitdem als verschwunden.