Nach einem Jahrehnt Betrieb schließt Olaf Vandrey zum Ende der Saison seine Unternehmung am Nordufer des Süßen Sees. Diese Geschichte steckt dahinter.

Seeburg/MZ. - „Zum Ende der Saison ist Schluss.“ Olaf Vandrey teilt klipp und klar seine Entscheidung mit. Mehr möchte er gegenüber der MZ nicht sagen, nur noch so viel: Er feiere mit seinen treuen Kunden und Freunden am morgigen Sonnabend noch das zehnjährige Bestehen seines Tretbootverleihs. Das werde es dann aber auch gewesen sein. Er mache am Nordufer des Süßen Sees definitiv nichts mehr. Was andere dazu sagen oder tun (werden) – „das ist mir alles wurscht“.