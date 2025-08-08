Der Bestand und Weiterbetrieb des Thalenser Hüttenmuseums ist zumindest bis Ende dieses Jahres gesichert. Wie es dazu gekommen ist, und wie es weitergehen könnte.

Hingucker sind die sich bewegenden und leuchtenden Modelle im Thalenser Hüttenmuseum.

Thale/MZ/son. - Erleichterung bei den Verantwortlichen des Thalenser Hüttenmuseums: Sein Bestand ist bis Ende des Jahres gesichert – und vermutlich auch darüber hinaus. Wie berichtet, fehlte das Geld für den Weiterbetrieb ab der zweiten Jahreshälfte 2025, weil ein großer Unterstützer abgesprungen war. Zudem gehört das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, weder dem Geschichts- und Hüttenmuseumsverein als Träger der Einrichtung noch der Stadt Thale.