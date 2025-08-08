In Dessau ist es erneut zu einem schweren Wohnhausbrand gekommen. Eine Frau wurde am Freitag verletzt.

Wohnhaus brennt in Dessau - Hohe Flammen schlagen aus Küche in der Ziebigker Allerstraße

Flammen schlugen aus dem Fenster, dichter Qualm lag über dem Haus in der Allerstraße.

Dessau/MZ. - Bei einem schweren Brand in einem Wohnhaus in der Ziebigker Allerstraße ist am Freitag, 8. August, ein Schaden von mindestens 120.000 Euro entstanden. Die Bewohnerin des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Städtische Klinikum nach Alten gebracht.

Notruf war am Freitag gegen 15 Uhr in der Dessau-Roßlauer Rettungsleitstelle eingegangen

In der Leitstelle der Feuerwehr Dessau-Roßlau war der erste Notruf gegen 15 Uhr eingegangen. Gemeldet wurde, dass es in der Allerstraße in einem Wohnhaus brennt. Bei Eintreffen der alarmierten Kräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Es handelte sich um einen Küchenbrand. Die Flammen schlugen bereits aus dem Fenster. Dichter Qualm lag über dem Haus. Auch der Flur und der Eingangsbereich waren bereits von dem Feuer betroffen.

Die Rettungskräfte in der Allerstraße. Foto: Feuerwehr Dessau

Die Bewohnerin des Hauses war von einem Nachbarn in Sicherheit gebracht worden. Die Frau wurde direkt an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr hatte direkt mit dem Löschen von außen begonnen. Gleichzeitig gingen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Nachdem das Feuer in der Küche gelöscht worden war, wurden alle Bereiche des Hauses mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und es wurde eine Restablöschung durchgeführt. Um den Rauch aus dem Haus zu führen, wurde ein Hochdrucklüfter aufgestellt.

Brandermittler der Polizei haben das Wohnhaus nach dem Löschen durch die Feuerwehr übernommen

Nach etwa 1,5 Stunden konnten die Feuerwehrleute ihre Arbeiten vor Ort beenden. Die Ermittlung der Brandursache hat die Polizei übernommen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen des DRK, ein Funkstreifenwagen der Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühnau und Alten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr. Insgesamt waren sechs Feuerwehrfahrzeuge und 25 Feuerwehrleute vor Ort.

Erst im Mittwoch war es in Waldersee zum Brand eines Wohnhauses gekommen. Auch da war das Feuer in der Küche ausgebrochen.