Rene Stieglitz war bei dem schrecklichen Unfall auf der Landstraße nahe Merseburg als einer der Ersten vor Ort. Er erzählt der MZ, wie er sich um einen der verletzten Jugendlichen gekümmert hat.

MZ-spricht mit Ersthelfer nach Unfall mit verletzten Jugendlichen nahe Merseburg - Was war auf der Landstraße passiert?

Schkopau/MZ. - Er war nach dem schrecklichen Unfall am Dienstag auf der L 183 einer der Ersten vor Ort und hat nicht gezögert. „Ich hab’ gemerkt, dass da Hilfe gebraucht wird. Dann habe ich den verletzten Jungen gehalten, der in einem der Autos gesessen hatte“, erzählt der 36-Jährige der MZ.