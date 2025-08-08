Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit. Wann das Himmelsspektakel seinen Höhepunkt erreicht und was es mit dem Wünschen auf sich hat.

Sternschnuppen im Anflug - wo man die Perseiden in Halle am besten sehen kann

Ein Bolide, ein faustgroßer Meteor, saust durch die Kuppel des Planetariums in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Es geht um vier Buchstaben, doch der Unterschied ist enorm. „Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorschauer. Meteoriten, wie es fälschlich immer heißt, wären fatal“, sagt Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle. Meteoriten sind so groß, dass sie die Erdoberfläche erreichen. Die Perseiden freilich sind winzig kleine Eis- und Staubpartikel, die in diesen Tagen wieder als Sternschnuppen über den Nachthimmel huschen.