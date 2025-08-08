Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV brauchte nach dem Abschied von Vincent Bülow nach Ludwigshafen einen neuen Kapitän. Wer gewählt wurde - und wer dem Mannschaftsrat angehört.

Dessau-Rosslau/MZ. - Abwehrspezialist Luka Baumgart ist der neue Kapitän beim Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Das hat der Verein am Freitag mitgeteilt. Der 26-Jährige wurde von der Mannschaft gewählt. Vertreten wird der Magdeburger von Marcel Nowak, der als Co-Kapitän fungiert. Komplettiert wird der Mannschaftsrat durch Philip Ambrosius, den dienstältesten Spieler im DRHV-Trikot.

Luka Baumgart spielt seit Februar 2022 beim DRHV und hat bisher 114 Spiele bestritten

Notwendig wurde die Wahl, da Vincent Bülow, der langjährige Kapitän bei den Dessau-Roßlauern, den Verein nach Ablauf der letzten Spielzeit in Richtung Ludwigshafen verlassen hatte. Baumgart spielt seit Februar 2022 beim DRHV und hat bisher 114 Spiele bestritten.

„Für mich ist es eine große Ehre, zukünftig Kapitän beim DRHV zu sein. Ich bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen“, wird Baumgart vom Verein zitiert. „An meiner Art und der Herangehensweise wird sich allerdings nicht viel ändern, weil ich bereits in der Vergangenheit immer versucht habe, mich mit einzubringen.“ Am Ende sei jeder aus der Mannschaft gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit man als Team gut funktioniere. „Das ist die Basis, um erfolgreich zu sein. Meine Aufgabe ist es voranzugehen und alle mitzunehmen“, so der neue Kapitän.

Erstmalig hat sich bei der Wahl des neuen Kapitäns des Dessau-Roßlauer HV auch das Trainerteam beteiligt

Da die Wahl des Mannschaftsrates und des Kapitäns durch die Mannschaft seit Jahren Tradition hat, wurde auch in dieser Saison daran festgehalten. Neu war nach Angaben des Vereins aber, dass sich erstmals auch das Trainerteam an der Wahl beteiligt hat.

„Ein homogenes und gefestigtes Team hat das beste Gespür dafür, was die Mannschaft braucht und wer sie anführt“, erklärte der neue Trainer Vanja Radic das Vorgehen. „Deshalb freue ich mich, dass im Mannschaftsrat Philip Ambrosius, Co-Kapitän Marcel Nowak und Kapitän Luka Baumgart diese Verantwortung übernehmen. Ich habe keinerlei Zweifel an ihren charakterlichen und sportlichen Führungsqualitäten.“