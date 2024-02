Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat Rückraumspieler Marcel Nowak von Ligakonkurrenten 1. VfL Potsdam ab Sommer und bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen. Das hat der Verein mitgeteilt. Der gebürtige Berliner mit polnischen Wurzeln stammt aus der Talentschmiede der Füchse Berlin. Der 22-Jährige spielte zudem in allen Jugendauswahlmannschaften von Polen, dem Heimatland seiner Eltern.

Mit der Verpflichtung eines weiteren Linkshänders will der Dessau-Roßlauer HV vorsorgen, um nicht erneut mit keinem oder nur einem etatmäßigen Linkshänder im Rückraum wie in dieser Saison bei 14 Spielen agieren zu müssen.

Nowak begann seine Karriere im Alter von sieben Jahren bei den Füchsen Berlin und durchlief danach alle Stationen beim Hauptstadtverein. Mit den Berlinern wurde er insgesamt dreimal Deutscher Jugendmeister. Zur Saison 2021/22 wechselte er zum Kooperationspartner 1. VfL Potsdam und stieg mit den Brandenburgern in seinem ersten Jahr in die 2. Handball-Bundesliga auf. Dort steht das Team vor dem Durchmarsch in die erste Liga.