Wie der Cine Circus in Köthen dem immer weiter steigenden Druck von Streamingdiensten trotzen möchte – mit Veranstaltungen, besonderer Atmosphäre und neuer Laser-Technik.

Kinosaal statt Couch: Wie der Cine Circus in Köthen mit den großen Streamingdiensten mithalten will

Sebastian Rieger ist ein riesen Filmfan und arbeitet schon seit Jahren als Werkstudent im Köthener Kino Cine Circus.

Köthen/MZ. - Ein verregneter Sommer kann auch Gutes haben – zumindest aus der Sicht von Steffen Müller, dem Theaterleiter des Kinos Cine Circus. Während es draußen grau und nass ist, sollen zumindest die Besucherzahlen steigen – vor allem bei Familien, die in den Ferien nach Alternativen suchen. „Was will man bei Regen mit den Kindern unternehmen“, merkt Müller weiter an.