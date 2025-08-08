Fahrrad-Wohnwagen-Treffen bei Hohenmölsen YouTuber aus Zeitzer Ortsteil Theißen lädt zum Mondsee: Camper haben Chance auf E-Bike-Gewinn
Das Fahrrad-Wohnwagen-Treffen geht in die fünfte Runde. Der Erholungspark Mondsee bei Hohenmölsen wird Schauplatz sein. Was es neben der Miniaturwelt noch zu erleben gibt.
08.08.2025, 19:00
Theißen/MZ. - „Hier gibt es ein Bett, ein Tisch und ein Klo“, beschreibt der dreijährige Jonas die Ausstattung des Fahrrad-Wohnwagen-Anhängers, den sein Vater Jörg Patzschke selbst eingerichtet hat.