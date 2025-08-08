weather wolkig
Das Fahrrad-Wohnwagen-Treffen geht in die fünfte Runde. Der Erholungspark Mondsee bei Hohenmölsen wird Schauplatz sein. Was es neben der Miniaturwelt noch zu erleben gibt.

Von Margit Herrmann und Martin Schumann 08.08.2025, 19:00
Jörg Patzschke, seine Frau Manja und die Kinder Jonas und Emely freuen sich bereits auf das Fahrrad-Wohnwagen-Treffen am Mondsee. (Foto: Margit Herrmann)

Theißen/MZ. - „Hier gibt es ein Bett, ein Tisch und ein Klo“, beschreibt der dreijährige Jonas die Ausstattung des Fahrrad-Wohnwagen-Anhängers, den sein Vater Jörg Patzschke selbst eingerichtet hat.