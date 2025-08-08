Fahrrad-Wohnwagen-Treffen bei Hohenmölsen YouTuber aus Zeitzer Ortsteil Theißen lädt zum Mondsee: Camper haben Chance auf E-Bike-Gewinn

Das Fahrrad-Wohnwagen-Treffen geht in die fünfte Runde. Der Erholungspark Mondsee bei Hohenmölsen wird Schauplatz sein. Was es neben der Miniaturwelt noch zu erleben gibt.