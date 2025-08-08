Am Leipziger Turm hat am Freitag die erste Filiale der Kette „Haus des Döners“ in Halle eröffnet - mit Döner für 1 Cent. Der Supersparpreis zur Eröffnung lockte Hunderte Menschen an.

Neueröffnung in Halle: Wie schmeckt Döner für einen Cent?

Neueröffnung von „Haus des Döners“ auf der Leipziger Straße in Halle mit Angebot: Einen Döner gab's für einen Cent.

Halle (Saale)/MZ - Hunderte Menschen warteten am Freitag darauf, dass der neue Dönerladen am Leipziger Turm eröffnet. Die Schlange lief um den Turm herum und reichte bis zur Wilhelm-Külz-Straße oberhalb des Parks am Hansering.

Auf MZ-Nachfrage sagten die Meisten, das sie den Döner zum Eröffnungsangebot von nur einem Cent probieren wollen und wiederkommen würden, wenn er schmeckt.

Ansturm auf Eröffnungsangebot bei neuem Döner-Imbiss in Halle

Und geschmeckt hat es vielen dann offenbar. Zu den ersten Kunden zählten Luca und Markus. Wie ihnen der Döner für einen Cent schmeckte? Beide nahmen einen Bissen. Und hoben dann jeweils den Daumen.

Luca und Markus zählten am Freitag zu den ersten Kunden im neuen Imbiss „Haus des Döners“ in der Leipziger Straße in Halle. Foto: Denny Kleindienst

Bei dem Laden handelt es sich um die erste Filiale der Kette „Haus des Döners“ in Halle.