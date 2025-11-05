LIVE:
Zukunftstechnologien im Burgenlandkreis Digitalisierung in der Pflege: Seniorenwohnstift Zeitz testet neue Assistenzsysteme
Im Seniorenwohnstift Zeitz öffnet sich die Tür zur digitalen Zukunft. Welche Abwechslung es für Bewohner geben kann und wie smarte Assistenten den Arbeitsalltag erleichtern können.
05.11.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - 175 Männer und Frauen wohnen aktuell im Seniorenwohnstift in der Altenburger Straße in Zeitz, das zur Stiftung Seniorenhilfe gehört. Sie werden im Bereich Pflege und Betreuung von rund 110 Mitarbeitern versorgt. Nancy Kühn ist eine von ihnen.