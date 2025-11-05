Im Seniorenwohnstift Zeitz öffnet sich die Tür zur digitalen Zukunft. Welche Abwechslung es für Bewohner geben kann und wie smarte Assistenten den Arbeitsalltag erleichtern können.

Annett Paschold (l.) ist begeistert vom CRDL, einem Instrument, das entwickelt wurde, um Menschen wieder in Verbindung zu bringen. Kirsten Neumann führt das Instrument vor, in dem sie ihre Hand reicht – unterschiedliche Berührungen erzeugen unterschiedliche Klänge.

Zeitz/MZ. - 175 Männer und Frauen wohnen aktuell im Seniorenwohnstift in der Altenburger Straße in Zeitz, das zur Stiftung Seniorenhilfe gehört. Sie werden im Bereich Pflege und Betreuung von rund 110 Mitarbeitern versorgt. Nancy Kühn ist eine von ihnen.