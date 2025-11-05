LIVE:
Drei Termine in drei Städten Bei der „Zack“ präsentieren sich Firmen aus Mansfeld-Südharz auf dem Silbertablett
Warum die Schulen sich die Veranstaltung während der Unterrichtszeit wünschen und was in diesem Jahr ganz neu ist
05.11.2025, 18:33
Sangerhausen/MZ. - Insgesamt 600 Schulabgänger hatten sich in diesem Jahr an die Arbeitsagentur gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Bis auf 41 seien bis Ende September alle auf eine Stelle vermittelt worden, sagt Daniel Becker, Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur in Sangerhausen.