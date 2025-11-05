Warum die Schulen sich die Veranstaltung während der Unterrichtszeit wünschen und was in diesem Jahr ganz neu ist

Bei der „Zack“ präsentieren sich Firmen aus Mansfeld-Südharz auf dem Silbertablett

Bei der „Zack“ werben viele Unternehmen aus Mansfeld-Südharz um junge Leute.

Sangerhausen/MZ. - Insgesamt 600 Schulabgänger hatten sich in diesem Jahr an die Arbeitsagentur gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Bis auf 41 seien bis Ende September alle auf eine Stelle vermittelt worden, sagt Daniel Becker, Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur in Sangerhausen.