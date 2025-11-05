In der Schlossstraße von Oranienbaum hat Steffi Naumann eine kleine, feine Galerie eröffnet. Dort präsentiert sie liebevoll aufgearbeitete Möbel, aber auch Wohnaccessoires und fantasievolle Bilder.

Kreatives in Oranienbaum: Was Besucher einer neuen Galerie erwartet

Steffi Naumann vor ihrer kleinen Galerie in Oranienbaum

Oranienbaum/MZ. - „Möbel-Unikate mit Geschichte“, steht in großen Lettern an einer Schaufensterscheibe von Steffi Naumanns Galerie in Oranienbaum und Geschichten kann die 57-Jährige auch einige erzählen. Zum Beispiel über eine Sitzgruppe, die sie aus Südtirol mitgebracht haben und die seinerzeit offenbar in gar keinem guten Zustand war.