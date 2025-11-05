weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kunsthandwerk im Landkreis Wittenberg: Kreatives in Oranienbaum: Was Besucher einer neuen Galerie erwartet

In der Schlossstraße von Oranienbaum hat Steffi Naumann eine kleine, feine Galerie eröffnet. Dort präsentiert sie liebevoll aufgearbeitete Möbel, aber auch Wohnaccessoires und fantasievolle Bilder.

Von Corinna Nitz 05.11.2025, 19:00
Steffi Naumann vor ihrer kleinen Galerie in Oranienbaum
Steffi Naumann vor ihrer kleinen Galerie in Oranienbaum (Foto: Corinna Nitz)

Oranienbaum/MZ. - „Möbel-Unikate mit Geschichte“, steht in großen Lettern an einer Schaufensterscheibe von Steffi Naumanns Galerie in Oranienbaum und Geschichten kann die 57-Jährige auch einige erzählen. Zum Beispiel über eine Sitzgruppe, die sie aus Südtirol mitgebracht haben und die seinerzeit offenbar in gar keinem guten Zustand war.