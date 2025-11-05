LIVE:
Kunsthandwerk im Landkreis Wittenberg Kreatives in Oranienbaum: Was Besucher einer neuen Galerie erwartet
In der Schlossstraße von Oranienbaum hat Steffi Naumann eine kleine, feine Galerie eröffnet. Dort präsentiert sie liebevoll aufgearbeitete Möbel, aber auch Wohnaccessoires und fantasievolle Bilder.
05.11.2025, 19:00
Oranienbaum/MZ. - „Möbel-Unikate mit Geschichte“, steht in großen Lettern an einer Schaufensterscheibe von Steffi Naumanns Galerie in Oranienbaum und Geschichten kann die 57-Jährige auch einige erzählen. Zum Beispiel über eine Sitzgruppe, die sie aus Südtirol mitgebracht haben und die seinerzeit offenbar in gar keinem guten Zustand war.