In Oranienbaum nimmt der zukünftige Verwaltungssitz auch innen immer mehr Gestalt an. Welche Gewerke aktuell im Einsatz sind, wie die Räume belegt werden und wann es fertig sein könnte.

Oranienbaum/MZ. - An diesem Turm scheiden sich offenbar die Geister: Es soll vorgekommen sein, dass jemand das Bauwerk als Raketenabschussrampe bezeichnet hat. Doch mutet es entfernt auch an wie ein Campanile und die sind ja eigentlich schön. Der Turm am zukünftigen Stadthaus in Oranienbaum wird indes keine Glocke beherbergen, sondern einen Fahrstuhl. Der wird für die Barrierefreiheit benötigt und soll nach Auskunft von Pierre Aster bis in den ersten Stock fahren. Aster kommt vom Bauamt der Stadt Oranienbaum-Wörlitz. Diesen Donnerstag gewährt er gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung und stellvertretenden Bürgermeister Ronald Seebert Einblicke in die Baustelle.