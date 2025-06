Merseburg - Bei sommerlichen Temperaturen sind die Merseburger Schlossfestspiele im vollen Gange. Dabei sind es die Fans des Mittelalterrocks, die mit ausgefallen Outfits die Stadt in ihren Bann ziehen. Mit Trinkhorn ausgestattet pilgern unzählige Besucher zum Wasserstand der Stadtwerke, die im Sekundentakt kostenlose Erfrischungen zur Verfügung stellen. Während zahlreiche Besucher die Schattenplätze im Schlossgarten bevorzugen, zieht es viele Fans direkt an die Bühne, um bereits am Nachmittag die besten Plätze zu ergattern.

