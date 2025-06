Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beginnen am Mittwoch, 25. Juni, umfangreiche Sanierungsarbeiten an der B 183.

Zörbig/MZ. - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld beginnen am Mittwoch, 25. Juni, umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 183.

Autofahrer, die zwischen dem Knotenpunkt mit der Landesstraße 141/L 143, nördlich von Zörbig, und A 9-Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen unterwegs sind, müssen sich voraussichtlich bis Ende September auf Umleitungen einstellen. Das hat das sachsen-anhaltische Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitgeteilt.

Mehr als vier Millionen Euro werden vom Land in den Abschnitt der B183 investiert

Mehr als vier Millionen Euro werden in die grundhafte Fahrbahnerneuerung der rund sechseinhalb Kilometer langen Strecke investiert. Dabei ist vorgesehen, die alten Asphaltschichten komplett abzufräsen und anschließend in einer Gesamtstärke von 24 Zentimetern neu aufzubauen. Außerdem werden an allen Knotenpunkten entlang des Bauabschnitts die alten Borde durch neue aus Naturstein ersetzt.

Für die erforderlichen Arbeiten sind rund drei Monate Bauzeit eingeplant. Solange muss die B 183 voll gesperrt werden. Gebaut wird in zwei Abschnitten. Die jeweiligen Umleitungen sind über das umliegende Netz der Landes- und Kreisstraßen ausgeschildert und führen über die K 2069, K 2056, K 2055, K 2058 und L 141.