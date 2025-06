Das Problem nach dem Vandalismus-Schaden in Sangerhausen Südwest ist offenbar größer als bisher angenommen. Wie es jetzt mit dem Spielplatz weitergeht.

Schaden größer als gedacht - Bauhof in Sangerhausen kann „Hally Gally“ nicht reparieren

Sangerhausen - Die Kinder in Sangerhausen Südwest werden wohl länger auf das Spielgerät „Hally Gally“ auf dem sogenannten Kamelspielplatz an der Wilhelm-Koenen-Straße verzichten müssen. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, ist die Mechanik des Geräts so kaputt, dass die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes diese nicht ohne Weiteres selbst reparieren können.