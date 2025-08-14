Trotz rechtskräftiger Verurteilung sorgt ein 23-Jähriger in einem Ortsteil von Gräfenhainichen nach wie vor für Angst und Schrecken und terrorisiert seine Nachbarn. Was die Polizei und eine Richterin dazu sagen.

Mann terrorisiert trotz Urteil seine Nachbarn - Was jetzt passiert

Zschornewitz/MZ. - Die Videos, die die MZ aus Zschornewitz erreichen, wirken verstörend. Es ist ein junger Mann darauf zu sehen, der mit freiem Oberkörper wild gestikulierend schreit und grölt. Offenbar streitet er sich mit einer Anwohnerin am Fenster. Dann fliegt eine Bierbüchse in deren Richtung. Auf einer anderen Aufnahme sind es Steine, die er an gleicher Stelle gegen das Fenster der Person wirft.