Zschornewitz/MZ. - Es gibt nicht wenige Anwohner in Zschornewitz, die sich derzeit unsicher fühlen, frustriert und sogar verängstigt sind. Der Grund dafür ist ein einzelner junger Mann, der immer wieder polizeilich in Erscheinung tritt. Allein in der vergangenen Woche hat es zwei Polizeieinsätze gegeben, weil der 23-Jährige sich öffentlich entblößte. Während ein paar Kommentare in den Sozialen Medien darauf abzielen, dass die ganze Situation nicht so aufgebauscht werden solle, gibt es viele Zschornewitzer, die sich darüber ärgern, dass die Polizei dem Täter nicht wirklich habhaft wird.

