In der Kleinen Steinstraße musste die Feuerwehr anrücken. Dort war ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Halle

Die Feuerwehr wurde in die Kleine Steinstraße in der Innenstadt gerufen.

Halle (Saale)/MZ - In der Kleinen Steinstraße ist am Sonntag ein Brand in einem leerstehenden Haus ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Verletzte hat es nach MZ-Informationen nicht gegeben.

Das betroffene Gebäude gehört zum ehemaligen Kaufhof. Es steht leer. Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle. Feuerwehr und Polizei können noch nichts zur Ursache sagen.