Feuer an der Landesgrenze

Mark Zwuschen/MZ. - Bei einem Waldbrand an der Landesgrenze zu Brandenburg sind am Freitagnachmittag in Mark Zwuschen 100 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Mark Zwuschen, Naundorf bei Seyda, Morxdorf, Seyda, Gentha, Mügeln, Gadegast, Zahna und Jessen, Feuerwehren aus Brandenburg, Polizei, Landesforst sowie ein Krankentransportwagen vor Ort gewesen.