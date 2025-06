Bernburg/MZ. - Was für ein ungewöhnlicher Anblick: Normalerweise sind Bernburgs Karnevalisten für die bunte Aufhellung im grauen Winter zuständig. Doch nun zum Sommeranfang an diesem Samstag strömten zahlreiche Mitglieder in ihren Vereinsblazern in den Ratsaal des Bernburger Rathauses und verdrückten dort sogar die ein oder andere Träne. Grund dafür war Thomas Leinweber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.