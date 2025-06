Großes Bäckerrteich-Rennen zum Heimatfest in Belleben mit Teilnehmerrekord und kuriosen Booten. Das sind die Preisträger für das schnellste und schönste Boot.

Shreks Klohäuschen versinkt beim Bäckerteichrennen in Belleben - wer am Ende siegte

Belleben/MZ. - Was dabei rauskommt, wenn man kiloweise Holz, Pappmaschee, Klebeband und Farbe zusammenbringt? Dieses Ergebnis haben die Zuschauer des traditionellen Bäckerteichrennens anlässlich des Heimatfestes in Belleben am Samstagnachmittag erlebt.