Das Festjahr „700 Jahre Stephaneum Aschersleben“ findet an und in der Stephanikirche seinen Abschluss. Was genau geplant ist.

Jubiläumsjahr am Ascherslebener Stephaneum endet mit großer Party in und um Stephanikirche

An und in der Ascherslebener Stephanikirche wird das Jubiläumsjahr zum 700. Geburtstag des Stephaneums offiziell enden.

Aschersleben/MZ/kwu - Das Festjahr neigt sich dem Ende entgegen: Das Stephaneum begeht in diesem Jahr seinen 700. Geburtstag und lädt zum Abschluss des Jubiläumsjahrs zu einer großen öffentlichen Schulfeier ein. Am Donnerstag, 26. Juni, findet in und an der Stephanikirche von 17 bis 21 Uhr ein Fest statt, zu dem die Schulgemeinschaft Eltern, Ehemalige, Freunde und interessierte Gäste willkommen heißt.

Geplant sind unter anderem musikalische Beiträge, ein Festgottesdienst, Essen vom Grill und viel Gelegenheit zum Austausch in entspannter Atmosphäre. Das Gelände rund um die Kirche wird dabei zum Treffpunkt für Begegnungen und Gespräche zum Ausklang eines besonderen Schuljahres.

Das Miteinander steht im Mittelpunkt

„Wir freuen uns auf viele Gäste und einen gemeinsamen Abend in der Stephanikirche“, sagt Schulleiter Axel Wieczorek. Der Abend soll Gelegenheit bieten, das Miteinander zu stärken und die Ergebnisse der vielfältigen Schülerprojekte einem größeren Publikum zu präsentieren. „Es hat sich in diesem Jubiläumsjahr erneut gezeigt, wie engagiert und konstruktiv alle am Stephaneum zusammenarbeiten – das möchten wir gemeinsam würdigen.“

Mit dem Fest am 26. Juni endet das Jubiläumsjahr offiziell – ein Jahr, das von zahlreichen Höhepunkten geprägt war. Dazu zählen unter anderem Ehemaligentreffen, Konzerte, Vorträge sowie Projekte und Exkursionen rund um 700 Jahre Stephaneum.