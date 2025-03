Aschersleben/MZ. - Vorsichtig setzt Tim Herrlinger den Hammer an und versucht in ein paar Metern Höhe den bunten Nistkasten an einem Baum in der Nähe von Haus 2 des Stephaneums anzubringen. „Aber auch treffen“, rufen ihm ein paar Mitschüler vom unteren Ende der Leiter scherzhaft zu – und spenden dem Zehntklässler ein bisschen Applaus, als das Häuschen mit dem Flamingo vorn drauf nach etwas Hämmern und Bohren richtig sitzt. Drei Nistkästen finden an diesem Tag ihren Platz in der Umgebung von Promenade und Stephaneum. Das Projekt ist Teil des Schüleraustauschs mit Jugendlichen aus den Niederlanden, die in der vergangenen Woche Aschersleben besucht haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.