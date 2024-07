Das Ascherslebener Stephaneum hat für sein 700-jähriges Jubiläum das originale Wappen auf der Gründungsurkunde nachgestalten lassen. Was sonst noch gerade für die Festwochen vorbereitet wird.

Aschersleben/MZ - Axel Wieczorek hat eine Medaille in der Hand, auf der das Wappen von Aschersleben prangt: die zinnenbesetzte Burg, die alte Eiche und die drei Raben, die darauf sitzen. Rundherum stehen die Worte „Sigileum Burgensium in Hascharia“ geschrieben. Das runde Emblem ist antikgoldfarben, metallschwer und etwas ganz Besonderes. „Es ist eine Nachbildung des originalen Wappens, mit dem am 25. Juni 1325 der Vertrag zur Gründung unserer Schule zwischen Kirche und Stadt besiegelt wurde“, verrät der Schulleiter des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum, das damit die älteste Schule Sachsen-Anhalts ist und eine der ältesten deutschlandweit.