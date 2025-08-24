Frischer Wind und eiskaltes Wasser: Beim Training für das legendäre Brückenspringen zum Laternenfest bekamen die wenigen Badegäste im Nordbad eine spektakuläre Show geboten. Wie das Training ablief.

Bis über 18 Meter wurde die Plattform der Firma Häßler-Lift im Nordbad ausgefahren – daneben nimmt sich der „Zehner“ geradezu klein aus.

Halle (Saale)/MZ. - „Mensch, das ist ja arschkalt“, schallt es über die Wasserfläche des Sprungbeckens im Nordbad. Ein frischer Wind jagt immer wieder Wellen über das glasklare Blau, das zum Baden einlädt – wäre es nur etwas wärmer. Das Wetter ist an diesem Samstag trotz blauen Himmels und ab und zu Sonnenschein alles andere als sommerliches Badewetter, und so sind die Wasserspringer, die sich zum Training am Sprungturm um Andreas Wels versammelt haben, fast unter sich – kaum ein Badegast hat sich ins Nordbad verirrt.